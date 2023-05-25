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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم قافلة توعوية للهلال الأحمر بقرى الشيخ زويد ورفح

فرق صحية ونفسية للهلال
فرق صحية ونفسية للهلال الأحمر المصري بسيناء

نفذ متطوعو الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء  قافلة توعوية ، تحقيقا للمشاركة المجتمعية ، بالتعاون مع جمعية الجورة  لتنمية المجتمع بالشيخ زويد، بتقديم الخدمات والرعاية للمواطنين في نطاق قرى جنوب   مركزي جنوب الشيخ زويد ورفح، محافظة شمال سيناء. 

صحة نفسية

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء ان  فرق الهلال الأحمر تضمنت  مايلي :

فريق صحة نفسية، فريق الطوارئ والاسعافات الأولية وفريق الدعم النفسي، وفريق التوعية الصحية، وفريق التطعيم ضد جائحة كورونا، وفريق التنظيم لتوزيع شنط اسعافات أولية في نجع شيبانة مدينة رفح.

واستفاد من توزيع الشنط نحو 200 مواطنا ومواطنة، وتم القيام بعمل ندوات للتوعية الصحية بحضور 40 مواطنا، وتلقى تطعيم ضد جائحة كورونا 10 مواطنين، وتم تقديم الدعم النفسي لـ 48 طفلا، إلى جانب تقديم الإسعافات الأولية للمواطنين.

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سيناء الهلال الأحمر قرى قافلة توعوية

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