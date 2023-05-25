كاميرا 108 ميجا بكسل.. Oppo تطلق هاتفها الجديد بـ 6000 جنيه

أطلقت شركة أوبو Oppo هاتف Oppo K11x. إنه مدعوم بمعالج Snapdragon 695 SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت ويعمل بواجهة المستخدم ColorOS 13.1 ونظام التشغيل Android.

بكاميرا 108 ميجابكسل..Oppo تطلق هاتفها الجديد بـ 6000 جنيه

سعر ومواصفات هاتف Oppo K11x

يحتوي الهاتف الذكي على ما يصل إلى 256 جيجابايت من السعة التخزينية على متنه ويشتمل على شاشة قياس 6.72 بمعدل تحديث 120Hz وجودة عرض FHD + ، مع سطوع ذروة 680 شمعة. و لا تذكر شركة Oppo ما إذا كانت شاشة نوع LCD أو AMOLED ، ولكن الاحتمالات هي LCD كما أن ماسح بصمة الإصبع مضمن في زر الباور.

يتميز هاتف Oppo K11x ب 3 كاميرات ، كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويزود الهاتف بأكمله ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي 67 وات، تدعي شركة Oppo أن الهاتف يمكن شحنه من 1٪ إلى 80٪ في 33 دقيقة.

تشتمل الميزات المتبقية في Oppo K11x على USB-C ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر ومكبرات صوت مزدوجة واتصال 5G. يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين.

لا يجلب Oppo K11x ترقيات كافية على K10x نظرًا لأن أبرز الاختلافات بين الهاتفين موجودة في أقسام العرض والكاميرا.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان Oppo K11x يبدو مألوفًا لك ، فذلك لأنه نسخة من OnePlus Nord CE 3 Lite التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.

بالعودة إلى Oppo K11x ، يتم تقديم الهاتف الذكي بلونين وثلاثة إصدارات للذاكرة - 8 جيجابايت / 128 جيجابايت و 8 جيجابايت / 256 جيجابايت و 12 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر يبدأ من 210 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري ).