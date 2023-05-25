أقوى عرض يوم الخميس.. خصم 46% على تحفة أوبو رينو

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات، إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف أوبو Oppo Reno Z في موقع Sharafdg الإماراتي، وتقدر قيمة التخفيض ب 46% ليصل سعره بعد الخصم إلى 645 درهم إماراتي.

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مواصفات هاتف Oppo Reno Z

جاء هاتف Oppo Reno Z، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، مزودة بطبقة حماية من نوع بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

يعمل هاتف Oppo Reno Z، بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio P90، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

يقدم هاتف أوبو Oppo Reno Z كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بجانب مستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Oppo Reno Z مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1، ونظام التشغيل Android 12.

يحتوي هاتف Oppo Reno Z، على بطارية بسعة 4035 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.