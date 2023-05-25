عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نفس شكل iPhone 14 Pro..موبايل Realme الأكثر مبيعا ب 4070 جنيها فقط

نفس شكل iPhone 14
نفس شكل iPhone 14 Pro..موبايل Realme الأكثر مبيعا ب 4070 جني

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف ريلمي Realme C55 في موقع Flipkart الهندي، وتقدر قيمة التخفيض ب 15% ليصل سعره بعد الخصم إلى 10999 روبية هندية (أي ما يعادل 4070 جنيها مصريا ).

 

مواصفات هاتف Realme C55

 

تم طرح هاتف ريلمي Realme C55 مع dynamic island باسم Mini Capsule مثل هواتف iPhone 14 Pro.

كما أن Realme C55 مزود بشاشة من نوع LCD عالية الجودة بقياس 6.72 بوصة FHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل. 

بـ1868 جنيه.. موبايل Nokia يدخل في منافسة مع سامسونج وشاومي

أسعار زمان أوي.. أحدث موبايلات Nokia وصلت بـ 490 جنيه فقط

 

ويعمل هاتف Realme C55 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G88 SoC مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت يمكن زيادتها فعليًا بمقدار 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.  

يتميز هاتف Realme C55 أيضًا بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ويأتي ب 3 كاميرات - صورة شخصية بدقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.

Realme ريلمي Realme C55 flipkart مواصفات هاتف Realme C55 iPhone 14 Pro Dynamic Island

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

موضوعات متعلقة

كاميرا 108 ميجا بكسل.. Oppo تطلق هاتفها الجديد بـ 6000 جنيه

أحدث هواتف Nokia الرائعة .. تبدأ من 490 جنيهًا

وسط «عام الكفاءة»|ميتا تسرح موظفين للمرة الثالثة في أقل من 3 أشهر

أرخص هاتف سامسونج في مصر.. مناسب للاستخدام المحدود وكبار السن

عرض الخميس.. موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بسعر 2770 جنيها فقط

برخص التراب.. أرخص موبايل Oppo في السوق المصري

بـ 2100 جنيه فقط..خصم رائع لا تفوته على موبايل شاومي

طريقة سحرية لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الموبايل .. لازم تجربها

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يغرّم صالح جمعة 50 ألف جنيه

مفاجأة الموسم.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي بفرمان كولر؟

الحوار الوطني.. أمين مساعد مهندسين القاهرة يقدم روشتة علاجية لإشكالية الكثافة السكانية

أوكرانيا تعلن حل الروس مكان وحدات فاجنر في باخموت

تحويلات المدارس التجريبية 2023 .. ضوابط وشروط

وظائف خالية بالبنك التجاري الدولي ,, قدم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ