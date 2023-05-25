نفس شكل iPhone 14 Pro..موبايل Realme الأكثر مبيعا ب 4070 جنيها فقط

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف ريلمي Realme C55 في موقع Flipkart الهندي، وتقدر قيمة التخفيض ب 15% ليصل سعره بعد الخصم إلى 10999 روبية هندية (أي ما يعادل 4070 جنيها مصريا ).

مواصفات هاتف Realme C55

تم طرح هاتف ريلمي Realme C55 مع dynamic island باسم Mini Capsule مثل هواتف iPhone 14 Pro.

كما أن Realme C55 مزود بشاشة من نوع LCD عالية الجودة بقياس 6.72 بوصة FHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Realme C55 بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G88 SoC مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت يمكن زيادتها فعليًا بمقدار 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

يتميز هاتف Realme C55 أيضًا بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ويأتي ب 3 كاميرات - صورة شخصية بدقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل ، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.