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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإفطار الأخير.. كواليس مصرع طبيب تسعيني في حريق التهم شقته بالعجوزة

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مصرع طبيب يبلغ من العمر 90 عاما داخل شقة بمنطقة العجوزة حيث تبين انه فارق الحياة مختنقا بالأدخنة المنبعثة من النيران وأنه لا توجد شبهة جنائية في الحريق حيث نشب بسبب حدوث ماس كهربائي. 

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة الى انه المتوفى يبلغ من العمر 90 عاما ويمكث في الشقة مع شقيقته تبلغ من العمر 77 عاما وأنها خرجت من المنزل لقضاء بعض احتياجاتهما كونهما يقيمان بمفردهما وعندما عادت فوجئت بالنيران تلتهم الشقة والحماية المدنية تحاول إخماد النيران. 

الإفطار الأخير

وعقب إطفاء ألسنة اللهب تبين مصرع العجوز مختنقا بالأدخنة السامة الناتجة من الحريق وأجرى ضباط مباحث قسم العجوزة معاينة لمسرح الحريق وتبين حدوث ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية في وقوعه، وقالت شقيقة الطبيب أمام جهات التحقيق، أنها تقيم مع شقيقها المسن، لرعايته، وفي يوم الواقعة صباحًا قدمت له الرعاية اللازمة من حيث تبديل ملابسه وتقديم الإفطار له، وتركته نائما في غرفته، ثم ذهبت لشراء طلبات من خارج المنزل.

وأفادت شقيقته، أن أثناء شراء الطلبات، تلقت اتصال من جيرانها بنشوب حريق في الشقة، وخروج الدخان من غرفة الطبيب المسن، عادت مسرعة وعند دخولها الشقة، كان شقيقها على السرير بذات الوضع التي تركته به، حيث مات اختناقًا من الدخان.

 

عقار 15 طابق

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشيخ محمود خليل الحصري من شارع طنطا بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالطابق العاشر بعقار مكون من 15 طابق وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع أحد الأشخاص وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

وصرحت النيابة بدفن جثة الطبيب المسن وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لمعرفة سبب اشتعاله والخسائر التي تسبب بها. 

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