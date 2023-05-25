أوكرانيا: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

قال مستشار المكتب الرئاسي لأوكرانيا ميخائيل بودولياك إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية يستمر منذ عدة أيام.

وتابع بودولياك في بث لقناة تلفزيونية:"يستمر الهجوم المضاد منذ عدة أيام. هذه حرب مكثفة على طول 1500 كيلومتر من الحدود، لكن المعركة قد بدأت بالفعل".

وأضاف مستشار المكتب الرئاسي أن أوكرانيا لن تنفذ ضربات على الأراضي الروسية بل تنوي استخدام الأسلحة التي قدمها الغرب، في الأراضي التي احتلتها موسكو بما فيها دونباس والقرم".

وكانت قد أفادت وكالة تاس الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين، سيوقعان على اتفاقية لنشر صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وجاء ذلك بعد وصل شويجو، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث سيتم عقد اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث التحديات والتهديدات الإقليمية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، فإن المشاركين في اجتماع مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيناقشون الجهود المبذولة لتحديث نظام الاستجابة للأزمات في المنظمة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.