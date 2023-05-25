الصراع يشتد.. بريطانيا تعلن تدريب 20 جنديا أوكرانيا على طائرات إف 16

أفاد موقع فورين بوليسي، نقلا عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن حوالي 20 طيارًا أوكرانيًا سيدخلون تدريبات أولية على طائرات مقاتلة من طراز إف 16 في المملكة المتحدة.

وقال المتحدث: "سيكون هذا تدريبًا أساسيًا على الأرض للطيارين الأوكرانيين الذين سيكونون بعد ذلك مستعدين لمزيد من التدريب المحدد على طائرات إف 16".

وبالرغم من إعلان الحكومة البريطانية عن تدريب الجنود الأوكران، إلا أنه لم يكن هناك تفاصيل حول موعد بدء التدريب.

كما صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لوكالة تاس الروسية في وقت سابق، أن المملكة المتحدة ملتزمة بتزويد أوكرانيا بالدعم القتالي الجوي في أقرب وقت ممكن.

وفي 21 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة G7 في هيروشيما باليابان، أن الدول الغربية ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات إف 16.

ومن جانبه، قال المستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن ستناقش مع حلفائها في الأشهر المقبلة الدول التي سترسل طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى كييف.