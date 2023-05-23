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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن إرسال طائرات إف 16 لـ أوكرانيا

طائرات إف 16
طائرات إف 16

قال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن موافقة الولايات المتحدة على إرسال طائرات الـ إف 16 إلى أوكرانيا، خلق زخما كبيرا سيعمل على إرسال المقاتلات إلى كييف.

وأضاف بوريل في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن في بداية الأمركان الكل متردد في إرسال الطائرات إلى أوكرانيا، وهو ما يحدث في كل نقاش مثل ما حدث عن اتخاذ قرار إرسال دبابات ليوبارد الألمانية.

وتابع: "في نهاية الأمر كان القرار بتوفير الأسلحة اللازمة من دبابات ليوبارد أو الـ إف 16 والدعم المطلوب إلى القوات الأوكرانية".

وأشار بوريل إلى أن تدريب الطيارين الأوكران بدأ بالفعل في بولندا وعدة دول أخرى، لافتا إلى تأكيد وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوش بلاشتشاك، على استعداد وارسو لتدريب الأوكرانيين ولكن لم يتم البدء بعد، بينما تخطط هولندا والدنمارك، بين دول أخرى، لإجراء مثل هذا التدريب.

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تزويد أوكرانيا بما تحتاجه من طائرات "إف 16" هو من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "هذه أولوية بالنسبة لنا، ونحن سنبدأ بتنفيذ ذلك خلال الأشهر القادمة".

وأشار ميلر إلى أنه لا يستطيع القول متي وكيف سيتم تزويد أوكرانيا بطائرات الـ إف 16، ومن هي الجول التي ستشارك بتزويد الطائرات وتدريب الطيارين الأوكرانيين.

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة اف 16 أوكرانيا جوزيب بوريل دبابات ليوبارد الألمانية وارسو

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