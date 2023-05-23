دعوات لإنشاء تحالف.. ما هي أول دولة تسلم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا؟

قال مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية، يوري ساك، إن هولندا قد تصبح أول دولة تسلم طائرات F-16 المقاتلة إلى كييف.

ونقلت "بوليتيكو" عن ساك قوله إن: "هولندا في وضع يسمح لها أن تكون البلد الأول (في إرسال المقاتلات)".

وفي يوم الاثنين، قال وزير الخارجية الهولندي، ووبيك هوكسترا، إنه لا ينبغي أن تتخذ البلدان قرارات فردية بشأن تزويد الطائرات المقاتلة وأنه يجب التفاوض على القضية ضمن تحالف أكبر.

وأخبر ساك صحيفة واشنطن بوست يوم السبت أن كييف تأمل في الحصول على أول دفعة من طائرات اف 16 من المانحين الأجانب في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر.

وفي مقابلة سابقة له مع "بوليتيكو"، قال إن أوكرانيا تأمل في الحصول على ما يصل إلى 50 مقاتلة من حلفائها.

وتعهد حلفاء الناتو مؤخرا بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة F-16 ، وهي أحدث إضافة إلى قائمة الأسلحة الفتاكة التي قدمتها الغرب إلى أوكرانيا، التي تستعد لهجوم واسع النطاق ضد القوات الروسية.

وقد أعلنت ألمانيا اليوم، الثلاثاء، أنها تدرس خيارات إنشاء تحالف مقاتلات إف 16 لدعم أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن ألمانيا تتطلع إلى خيارات لدعم تحالف البلدان التي تخطط لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة F-16.

كما صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحادة الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي قدم 10 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أن الدعم العسكري لأوكرانيا ضروري والباب مفتوح لتقديم مقاتلات إف 16.

وأوضح بوريل أن دول عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف 16.

ويذكر أنه سيكون هناك على الأقل "عدة أشهر" قبل أن تتمكن أوكرانيا من تشغيل مقاتلات F-16.