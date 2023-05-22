"أولوية لنا".. بيان عاجل من واشنطن بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأثنين، إن تزويد أوكرانيا بما تحتاجه من طائرات "إف 16" هو من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "هذه أولوية بالنسبة لنا، ونحن سنبدأ بتنفيذ ذلك خلال الأشهر القادمة".

وأشار ميلر إلى أنه لا يستطيع القول متي وكيف سيتم تزويد أوكرانيا بطائرات الـ إف 16، ومن هي الجول التي ستشارك بتزويد الطائرات وتدريب الطيارين الأوكرانيين.

وعلى الجانب الآخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف - 16" كان أمر متوقعا.

وأضاف ريابكوف: "الأمور كانت تسير في هذا الاتجاه منذ فترة"، مؤكدا أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق بالرغم من الدعم العسكري الغربي المتزايد لها.

وأشار ريابكوف، إلى أن كل شيء كان يسير في هذا الاتجاه، وأي محاولة لعرض المسألة على أنها قابلة للنقاش في الغرب لا يترك أي انطباع بالحقيقة.

ولفت إلى أن كل التسليح والمعدات العسكرية، التي قيد المناقشة في الغرب حاليا، سينتهي بها المطاف إلى التنفيذ وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، بما في ذلك تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف 16.