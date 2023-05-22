تحد لروسيا.. تصريح مثير لـ الاتحاد الأوروبي بشأن إرسال مقاتلات إف 16 لأوكرانيا

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أن باب تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16 أصبح مفتوحا

وقال بوريل، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، إنه يأمل أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا قريبا.

وأضاف بوريل: "لقد بدأ تدريب الطيارين بالفعل هذا هو أول شيء، وآمل أن نتمكن قريبا من تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة (F-16s)".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، من أن إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا سيثير تساؤلات عن ضلوع حلف الناتو في الصراع.

وأضاف في التصريحات التي نشرت على قناة السفارة على تطبيق تيليجرام أن أي هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم سيعد هجوما على روسيا.

وقال أنتونوف "من المهم أن تكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بالرد الروسي (على أي هجوم من هذا النوع)".

وقد أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، ستطلق برنامجا تدريبيا للطيارين العسكريين في أوكرانيا على الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع بما في ذلك F-16S.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم السبت، إن الوقت لم يكن مناسبا لكييف أن يكون لديها F-16S ، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيقررون الدول التي ستزود هذه الطائرات إلى كييف.

