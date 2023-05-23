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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم احتمال تأخرها.. هل يعني وصول طائرات إف 16 لأوكرانيا مهاجمتها لروسيا؟

اف ١٦
اف ١٦

لا يتوقع محللون رؤية طائرات F-16 في الأجواء الأوكرانية قريبا، وذلك لاحتياج الحلفاء إلى بعض الوقت، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

بعد أشهر من الضغط الأوكراني ، قامت الولايات المتحدة يوم الجمعة بتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع ، مما رفع التوقعات بأن أسطولًا من طائرات F-16 سيكون في طريقه قريبًا.

ومع ذلك ، حتى الآن ، التزمت بعض الدول المتبرعة بالطائرات الحربية التي طورتها الولايات المتحدة - بما في ذلك هولندا وبلجيكا والدنمارك - فقط بالمساعدة في تدريب الطيارين الأوكرانيين ، معربين عن عدم رغبتهم في تقديم مزيد من الوعود.

وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا للصحفيين في بروكسل يوم الاثنين "دعونا نتأكد الآن من تحقيق أقصى استفادة من الأنشطة التدريبية". وأضاف: "ما يخبئه لنا المستقبل إذن ، يبقى أن نراه".

حتى أن البعض ، مثل بلجيكا ، قالوا بشكل مباشر إنهم لا يملكون طائرات F-16 لإرسالها.

ويعد هذا النمط هو النمط الذي تكرر مرارًا وتكرارًا مع ارسال الحلفاء الغربيين تدريجيًا للأسلحة  إلى أوكرانيا.


في البداية ، هناك تردد. ثم تتخذ إحدى القوى الكبرى - غالبًا الولايات المتحدة - الخطوة الأولى ، يليها تحالف من الدول الأوروبية يقفز معًا تقريبًا.

قال سيث جونز ، مدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS): "هذا نوع من الدلالة على كيفية قيام الولايات المتحدة بتقديم المساعدة في كل خطوة من خطوات الحرب في أوكرانيا".

في الوقت الحالي ، لا أحد مستعد لإرسال أول طائرة. يمكن أن يتغير ذلك بسهولة - في الوقت المناسب.

قال بن هودجز ، القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا: "إن تسليم طائرات F-16 سيحدث فرقًا بالفعل ... بعد شهور من الآن".


يرتبط بطء اتخاذ القرار باعتبارات سياسية وتقنية. 
فعدد قليل من البلدان لديها فائض من طراز F-16 ، وتتطلب الآلات الحديثة تدريباً كبيراً ولوجستياً. يتعين على الولايات المتحدة أيضًا السماح للدول الأخرى بإعادة تصدير الطائرة.

قال يوري ساك ، مستشار وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ، إن "هولندا في وضع يمكنها من أن تكون [أول] دولة" تمنح طائرات مقاتلة.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهولندية إن هولندا لديها حاليًا 24 طائرة من طراز F-16 قيد الاستخدام وهي "قابلة للنشر عمليًا" و "ستظل مستخدمة حتى منتصف عام 2024.بعد ذلك ، ممكن أن تكون متاحة لوجهة أخرى، مثل البيع".

تمتلك هولندا أيضًا 18 طائرة F-16 إضافية "لم تعد مستخدمة من الناحية التشغيلية" و "يمكن أيضًا منحها وجهة مختلفة".

وأشار المتحدث إلى أن 12 من هؤلاء الـ18 كان من المقرر في الأصل نقلهم إلى شركة خاصة ، لكن النقل تأخر.

كما هو متوقع ، تحتفظ الولايات المتحدة ، حيث تم اختراع الطائرة F-16 ، بأسطولها الضخم. ومع ذلك ، سئلت يوم الاثنين عما إذا كانت هناك أي فرصة لأن تقدم الولايات المتحدة طائراتها الخاصة ، قال مسئول القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال للصحفيين: "لا أعرف. أعني ، أعتقد أن هناك عددًا من الاحتمالات ".

في غضون ذلك ،  وبينما تعد المملكة المتحدة من أشد المدافعين عن إنشاء "تحالف للطائرات"، إلا أن الدولة نفسها تفتقر إلى أي طائرات F-16 للتبرع بها.

كما أشارت العديد من العواصم الأخرى إلى أنها مستعدة فقط للذهاب إلى أبعد من التدريب.

وقال دبلوماسي من دولة أوروبية تمتلك طائرات إف -16 إن أوكرانيا يمكنها استخدام الطائرات بطرق مختلفة ، بما في ذلك مجرد المراقبة والدفاع عن مجالها الجوي ، وتلتزم بعدم شن أي حملات قصف فوق الأراضي الروسية.

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