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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: إرسال مقاتلات إف-16 إشارة لخسارة روسيا الحرب

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تقديم مقاتلات إف- 16 لأوكرانيا هو إشارة إلى أن روسيا ستخسر الحرب.

وحسب وسائل إعلام أوكرانية، أضاف زيلينسكي أن تقديم أول طائرة من طراز F-16 لأوكرانيا ستكون واحدة من أقوى الإشارات من العالم إلى أن روسيا ستخسر فقط بسبب عدوانها، حيث ستكون أضعف وستصبح أكثر عزلة.

ولفت إلى أن القوات الأوكرانية ستقوم بإعداد جميع القواعد اللازمة بحيث يحدث الانتقال الجوي الخاص بنا بأسرع ما يمكن وبكفاءة.

وتابع "لقد أثبت جنودنا بالفعل أنهم قادرون على إتقان الأسلحة الحديثة بشكل فعال لدرجة أننا لم نتوقع ذلك. مع الطائرات، أنا متأكد من أنها ستكون ناجحة بنفس القدر".

وأكد زيلينسكي "الشيء الرئيسي هو سرعة التدريب والإمداد، أي الوقت الذي سيمر بين القرارات والحماية الحقيقية لسمائنا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق أن دول "الناتو" تلعب بالنار بتزويد أوكرانيا بالسلاح وطائرات "إف ــ 16".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: "سنعتبر طائرات "إف 16" أهدافًا مشروعة لقواتنا في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف ريابكوف: "لقد قلنا غير مرة إن أي معدات أو أسلحة تستخدمها كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة وخارجها، كما حدث في مقاطعة بيلجورود مؤخرا، ستشكل هدفا مشروعا لقواتنا بالتأكيد".

ولفت: "اعتقد أن عناد أعدائنا يتصاعد أكثر مع الوقت"، محذرا من "تهديد أمني أكبر بالنسبة إلى الأمن الخاص بالغرب نفسه".

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