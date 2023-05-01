بعد الانفجار.. بيلاروسيا تكشف هوية قطار خرج عن مساره في بريانسك بـ"روسيا"

ذكرت وزارة النقل البيلاروسية، أن قطار الشحن الذي خرج عن مساره بسبب انفجار في منطقة بريانسك في روسيا يعود إلى شركة السكك الحديدية البيلاروسية.

وأكدت الوزارة، أنه لم يصب أحد من طاقم القاطرة. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز، إن انفجارا وقع على خطوط السكك الحديدية في منطقة أونيتشسكي، أدى إلى إخراج القاطرة عن مسارها ولم يصب أحد بأذى.

وبحسب النبأ، كان القطار يتألف من 78 مركبة، كما أنه "نتيجة للانفجار خرجت ثماني عربات عن القضبان ولم يصب طاقم القطار بجروح".