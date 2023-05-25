ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني التحضيرية استغرقت عاما لفتح القنوات المسدودة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني لم يفقد النبض ولم يمت إكلينيكيا، منوها بأن الجلسات التحضيرية للحوار فقط استغرقت عاما من أجل فتح القنوات المسدودة، ومد جسور التواصل والثقة وإزالة ما أسماه الصدأ، موضحا "هذا ما عطل الحوار، وستدوم حالة الحوار، وستكون مستمرة منظمة بالدستور".

وأضاف “رشوان”، “الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطنى، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب؛ لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب”.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن المناقشات تناولت التعليم الفني والجامعي وقبل الجامعي، مؤكدا "دورنا استكمال المناقشة باعتبارنا حوارا ووطنيا نبدي الآراء والملاحظات".