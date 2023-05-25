عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. ممثل حزب العدل يطالب بإصدار قانون منظم لإجراءات التمكين الاقتصادي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد سمرة، ممثل حزب العدل عن أحزاب الحركة المدنية، إن أزمة الزيادة السكانية من المشاكل التي نعاني منها، ونعيش في خضمها حاليا وهو ما يستلزم البحث عن حلول.

وطالب “سمرة”، خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بمراعاة التوزيع الجغرافي عند إنشاء المدن الجديدة متابعا: "لدينا 17 مدينة جديدة ولكن البعض منها غير مؤهل بالسكان، والأماكن المحاورة لها خالية من الخدمات".

ونوه ممثل حزب العدل، بإشكالية انعدام الفرص في المحافظات الأخرى "عدم المركزية"، مطالبا بضرورة التوسع في مشاريع التمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة.

وناشد "سمرة"، الخروج  بقانون منظم لإجراءات التمكين الاقتصادي، معقبا "يتم بشكل فردي ويحتاج لقانون ينظم آلياته، إضافة إلى دمج جهات التمكين الاقتصادي وجعلها تحت جهة واحدة".

وفي نهاية كلمته، طالب ممثل حزب العدل، بإنشاء مبادرة تمكين اقتصادي للريف المصري بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

ظهرت الآن.. نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

ترشيحاتنا

بعد انتهاك حرمته.. مرصد الأزهر: مسجد خالد بن الوليد يظل شاهدا على الصمود الفلسطيني

الحوار الوطني.. "المصريين الأحرار" يقدم رؤية شاملة لحل القضية السكانية| تفاصيل

زيارة سرية لأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية إلى العراق.. ما سببها؟

إحنا معاكو| رسائل من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الكوارتز: المشروعات المفتتحة متاحة للمستثمرين

معركة جوية.. مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية فوق المحيط الهادئ

طلعت عبدالقوي لممثل التجمع: الكلام عن سيطرة الإخوان على المساجد غير صحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ