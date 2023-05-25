الحوار الوطني.. ممثل حزب العدل يطالب بإصدار قانون منظم لإجراءات التمكين الاقتصادي

قال أحمد سمرة، ممثل حزب العدل عن أحزاب الحركة المدنية، إن أزمة الزيادة السكانية من المشاكل التي نعاني منها، ونعيش في خضمها حاليا وهو ما يستلزم البحث عن حلول.

وطالب “سمرة”، خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بمراعاة التوزيع الجغرافي عند إنشاء المدن الجديدة متابعا: "لدينا 17 مدينة جديدة ولكن البعض منها غير مؤهل بالسكان، والأماكن المحاورة لها خالية من الخدمات".

ونوه ممثل حزب العدل، بإشكالية انعدام الفرص في المحافظات الأخرى "عدم المركزية"، مطالبا بضرورة التوسع في مشاريع التمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة.

وناشد "سمرة"، الخروج بقانون منظم لإجراءات التمكين الاقتصادي، معقبا "يتم بشكل فردي ويحتاج لقانون ينظم آلياته، إضافة إلى دمج جهات التمكين الاقتصادي وجعلها تحت جهة واحدة".

وفي نهاية كلمته، طالب ممثل حزب العدل، بإنشاء مبادرة تمكين اقتصادي للريف المصري بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.