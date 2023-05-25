السبت.. قوافل تعليمية لشرح مواد الثانوية العامة للطلبة بسيناء

تستقبل مديرية التربية والتعليم فى شمال سيناء ، قوافل وزارة التربية والتعليم للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة مجانا.بناء على تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

الإدارات التعليمية

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن القوافل تبدأ عملها خلال الفترة من 27 مايو حتى 29 مايو 2023 فى مختلف الإدارات التعليمية وهى العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح.

وسيتم مراجعة جميع المواد الدراسية على ضوء المنهج الدراسي لعام ٢٠٢٣م. ، وكيفية التعامل مع الورقة الإمتحانية من خلال خبراء المواد الدراسية بوزارة التربيةوالتعليم .

وفي نفس السياق.. استقبل حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظى شمال سيناء، لجنة النظام والمراقبة المكلفة بتدريب المرشحين لشغل منصب رئيس لجنة، ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة للعام 2023. ويشمل التدريب شرحًا وتوضيحًا لطريقة التعامل مع الورقة الامتحانية.