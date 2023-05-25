هدوء بلجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بسيناء

تفقد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بمحافظة شمال سيناء ، لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء ، ورافقه في الجولة أثناء المتابعة الدكتور جمال سلامة مدير التعليم الإعدادي .

سير الامتحانات:



حيث تفقد لجان الامتحانات بمجمع العريش الإعدادى الجديد وتابع خلال جولته ختام امتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية واطمئن على انتظام سير الامتحانات وعدم وجود شكوى من الطلاب وأطمئن ، على سير الامتحانات، ولا توجد أى عوائق أو شكاوى من الطلاب .



وشدد، على اتباع التعليمات والقواعد الأساسية الخاصة بالامتحانات، وضرورة التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ، وتوفير الجو المناسب للعملية الامتحانية.

وأكد عبد العظيم، ان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية نهاية العام الدراسى يوم السبت القادم الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٧م.