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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدوء بلجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بسيناء

تفقد لجان الامتحانات
تفقد لجان الامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بسيناء

تفقد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب  بمحافظة شمال سيناء ،  لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء ، ورافقه في الجولة   أثناء المتابعة الدكتور جمال سلامة مدير التعليم الإعدادي .

 

سير الامتحانات:


حيث  تفقد لجان  الامتحانات بمجمع العريش الإعدادى الجديد وتابع خلال جولته ختام امتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية واطمئن على انتظام سير الامتحانات وعدم وجود شكوى من الطلاب وأطمئن  ، على سير الامتحانات، ولا توجد أى عوائق أو شكاوى من الطلاب .


وشدد،  على اتباع التعليمات والقواعد الأساسية الخاصة بالامتحانات، وضرورة التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ، وتوفير الجو المناسب للعملية الامتحانية.

وأكد عبد العظيم،  ان امتحانات  الشهادة الإعدادية الأزهرية نهاية العام الدراسى يوم السبت القادم الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٧م.

 

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