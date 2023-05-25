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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش آليات وإجراءات التقديم إليكترونيا لمراحل التعليم الأولى

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم،خطة عمل  واستعدادات المديرية المتعلقة بالتقديم الإليكتروني للقبول بمرحلة رياض الأطفال  والصف الأول الابتدائي  للعام الدراسي المقبل 2023/2024 بالمدارس،والذي من المقرر أن يبدأ  في الفترة (من 1  إلى 30 /6/2023)  

أشار الأستاذ محمد عبد التواب وكيل التعليم ، إلى أنه تم قد عقد اجتماع بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ، الأستاذ محمد رمضان مدير عام التعليم العام ، الدكتورة رشا يحيى مدير إدارة التعليم الابتدائي،الأستاذة داليا كامل موجه عام رياض الأطفال ، الأستاذة رباب صلاح مدير إدارة المدارس الرسمية للغات وربيع عبد العظيم مدير التعليم الخاص وذلك لمناقشة آليات وإجراءات التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

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وتقرر بدء التسجيل الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية ( عربي/ لغات ) وكذلك الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية ( عربي/ لغات) من خلال التطبيق الالكتروني للتقديم على بوابة مركز المعلومات بالوزارة ( emis.gov.eg )  وذلك على  مدار يونيو الشهر  المقبل

وتابع وكيل الوزارة  مستعرضاً آليات وإجراءات التقديم الالكتروني للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، بحيث لا يقل السن لرياض الأطفال عن ( 4 سنوات) ولا يقل السن للصف الأول عن ( 6سنوات) ولا يزيد عن (9سنوات) ، وبعد انتهاء فترة التسجيل الالكتروني يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الالكتروني وعقب الإعلان، يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وبالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية ، والتي تقوم بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم على أن يقوم مديرو المدارس بتسجيل بيانات الطلاب إليكترونيا على قاعدة البيانات المركزية.

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