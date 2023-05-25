فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في بني مزار ومطاى

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

من جانبه قال عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، أنه تم افتتاح منفذ بالمدينة بشارع العاشر من رمضان، وآخر بقرية أبو جرج وجارى فتح عدد من المنافذ بالوحدات القروية، مشيراً إلي أن اللحوم يتم ذبحها فى المجزر تحت إشراف الطب البيطري والإدارة الصحية وتباع بأسعار مخفضة تصل إلى 230 جنيها للكيلو جرام.

وافتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، عدد من المنافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة حيث أوضح هشام فايز، رئيس المركز، أنه تم افتتاح منفذ بالمدينة أمام النافورة بحي جنوب، وجاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.

وأكد علي أن مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة تأتي تأكيداً على دور المشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن اللحوم يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.