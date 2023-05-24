نائب محافظ المنيا يتفقد مركز إعداد تقاوي شوشة ويعلن توريد 317 ألف طن

أجري الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا جولة تفقدية لمتابعة انتظام أعمال توريد محصول القمح بعدد من الشون والصوامع بمراكز سمالوط وبني مزار والعدوة حيث تفقد في مستهل جولته مركز إعداد تقاوي شوشة بمركز سمالوط وذلك في إطار خطة المحافظة، لمتابعة موسم التوريد باعتبار محصول القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

جاء ذلك بحضور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، وممثلي مديرية التموين وعدد من الجهات المعنية.

تابع نائب المحافظ أعمال المرحلة الأولي من غربلة التقاوي وتشمل أنواع مختلفة من التقاوي، كما استمع إلى شرح حول كيفية فرز وغربلة التقاوي، ووجه نائب المحافظ، وكيل وزارة الزراعة بحصر أنواع وأصناف التقاوي التي يتم زراعتها بجميع مراكز المحافظة.

وأكد نائب المحافظ أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، موجهاً كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بالتواجد الميداني والإشراف على أعمال التوريد، وتذليل كافة العقبات .

وتابع نائب محافظ المنيا خلال الجولة انتظام أعمال توريد محصول القمح بصومعة الشيخ فضل بمركز بنى مزار، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن، واستمع إلى شرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة، مرورًا بلجنة الفرز، حتي إصدار بيان بالوزن وكافة التفاصيل، وتابع أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة.

كما تفقد نائب المحافظ صومعة العدوة، لمتابعة انتظام توريد القمح، وشدد على التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ،كما تفقد الشونية التخزينية للبنك الزراعي المصري بمركز العدوة .

ووجه نائب المحافظ، بتيسير الإجراءات أمام المزارعين وموردي الأقماح، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وأخري فرعية بالوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح من خلال 42 موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) وتم تجهيزها على مستوي مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري وقد بلغ إجمالي التوريد حتي اليوم الاربعاء 317897 طن من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع.