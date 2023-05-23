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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 309 آلاف طن من محصول القمح للشون والصوامع في المنيا

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت 309 آلاف طن و657 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقع تخزيني بمراكز ومدن المحافظة، مع استمرار أعمال التوريد وتذليل كافة العقبات.

 

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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الإقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وتواصل مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية حملات رقابية لمتابعة أعمال توريد القمح للتأكد من توريده بالجهات الحكومية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من السيارات المحملة بكميات من محصول القمح بهدف الاحتكار ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين .

توريد محصول القمح شون وصوامع المحافظة مديرية التموين نائب محافظ المنيا أعمال التوريد الشون والصوامع

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