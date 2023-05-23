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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا: تنفيذ استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي بشكل ممنهج

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا ولجنة من جامعة المنيا

قال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، إنه في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المتبادل مع جامعة المنيا، زار اليوم وفد من اللجنة المرشحة من قبل الجامعة، إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، للاطلاع على معامل Data Server

وذلك بحضور الدكتور عصام حليم ، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات (رئيس اللجنة)، وأعضاء اللجنة وهم الدكتور حسن شعبان بكلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور جرجس منصور بكلية الهندسة، الدكتور احمد محمود بكلية الهندسة، دكتور محمود عرفات بكلية العلوم دكتور الحسيني صديق بكلية العلوم، الدكتور سارة بهاء الدين بكلية العلوم، الدكتور كمال سروجي بكلية الآداب.

 

 

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أكد نائب المحافظ أن المحافظة تعمل جنباً إلى جنب مع الجامعة في العديد من المجالات ، معلنا دعمه الكامل لبروتوكول التعاون المشترك والمقترح تنفيذه بين الجامعة والمحافظة ووجود تعاون مستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في عدد من القطاعات التخصصية إلى جانب المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تقدم الجامعة التعاون المستمر في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية لأهالي القري.

وأوضح أن المحافظة تعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي بشكل ممنهج ومدروس نحو تحقيق إستراتيجيات التحول الرقمي الشامل، بدءاً من رفع كفاءة العناصر البشرية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة المجالات الإدارية والمعلوماتية، للتكامل مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية لتقديم الخدمات للمواطن بسهولة وسرعة ويسر ومنع الفساد والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة وتم تجهيزها على أحدث مستوى، من خلال الحواسب فائقة الأداء كما تم تجهيز وحدة المتغيرات المكانية بأجهزة حديثة ومتخصصين في هذا المجال.

محافظة المنيا بروتوكول التعاون المشترك جامعة المنيا البنية المعلوماتية التحول الرقمي المتغيرات المكانية كلية الحاسبات والمعلومات نائب محافظ المنيا

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