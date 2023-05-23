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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المناطق الأثرية بمحافظة المنيا تستقبل وفدا سياحيا ألمانيا

وفد سياحي يزور المنيا
وفد سياحي يزور المنيا

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا ، وفدًا سياحياً من ألمانيا ، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة أثار تل العمارنة بدير مواس وبنى حسن الشروق بأبو قرقاص ذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة .

 

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أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا ، إن القطاع السياحي والمناطق الأثرية في المحافظة يستقبل وفودا من جميع الجنسيات ، مؤكدا على تسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، وأضاف أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار الأشمونين- شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.

محافظة المنيا المناطق الأثرية القطاع السياحي وفد سياحى منطقة أثار المعالم السياحية المصرية القديمة

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