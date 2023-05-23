المناطق الأثرية بمحافظة المنيا تستقبل وفدا سياحيا ألمانيا

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا ، وفدًا سياحياً من ألمانيا ، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة أثار تل العمارنة بدير مواس وبنى حسن الشروق بأبو قرقاص ذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة .

أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا ، إن القطاع السياحي والمناطق الأثرية في المحافظة يستقبل وفودا من جميع الجنسيات ، مؤكدا على تسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، وأضاف أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار الأشمونين- شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.