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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يضبط سيارة محملة بـ12 طن قمح.. ويوجه بتسليمها للشون والصوامع

ضبط سيارة محملة بمحصول
ضبط سيارة محملة بمحصول القمح

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، عن ضبط سيارة محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، وذلك أثناء سيره بمدخل الطريق الأوسط لمدينة المنيا الجديدة ، حيث تم إيقاف السيارة وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح ولم تحصل على تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية المخصصة.

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وأكد نائب المحافظ، على تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، كما أن هناك تكليفات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية بصورة دورية ومستمرة، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المراكز والقري التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

هذا وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة وارسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين .

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