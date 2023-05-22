رئيس جامعة المنيا يفتتح المعارض الطلابية لأقسام الديكور والجرافيك بكلية الفنون

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا المعارض الطلابية لأقسام الديكور والجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالجامعة والمشارك فيها طلاب جميع الفرق الدراسية بالقسمين وشملت المعرض السنوي الرابع لطلاب قسم الديكور ومعرض إبداعات فنية في رسم الطبيعة الصامتة للفرقة الرابعة جرافيك ومعرض تشكيل الأفكار لطلاب الفرقة الثانية، وأخيراً معرض جداريات مصرية لطلاب الفرقة الثانية لمادة تشكيل وأسس التصميم بقسم الجرافيك.

حضر الافتتاح د. هشام محمد حسن الجباس عميد الكلية، وعدد من عمداء الكليات، ود. جمال صدقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. طارق نبيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. سهير عبد الرحيم رئيس قسم الديكور، ود. أحمد عمر رئيس قسم الجرافيك، ود. أحمد رجاء، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

واثني د. فرحات علي الأعمال الإبداعية لطلاب الكلية التي عكست الحس الفني المتميز لديهم ومجهوداتهم خلال العام الدراسي. مشيداً بجهود أعضاء هيئة التدريس لإنجاح المعرض وظهوره بهذه الصورة المشرفة، ومؤكداً على دعم الجامعة لهذه المواهب الشابة لتحقيق مزيداً من التميز خلال دراستهم.

ووجه رئيس الجامعة إلى الاستفادة من هذه الأعمال الفنية وتفعيل دورها الوظيفي داخل المنشآت والمستشفيات الجامعية لإحداث حالة من البهجة واللمسة الفنية دخل جميع أرجاء الجامعة.

ضمت أعمال المعرض الطلابي لقسم الديكور مجموعة متنوعة من المشاريع الطلابية لأعمال التصميمات للعمارة الداخلية للشقق السكنية والمحلات وتصميمات مبتكرة لعناصر الطبيعة، والكتل المعمارية، وتصميمات لأحياء سكنية شعبية.

كما احتوى المعرض على مشروعات لشعبة الفنون التعبيرية ضمت مجسمات لديكورات المسرح والسينما، مستوحاة من الحضارات القديمة بالإضافة لأعمال مادة الرسم ثنائية الأبعاد وقدم الطلاب فيها تصميمات لبوسترات وأغلفة الكتب، والإكسسوارات المتنوعة الخامات.

كما ضم معرض الجرافيك تصميمات فنية فريدة ومبتكرة تجمع بين الخيال والتفكير العميق والتحليل، وتسمح للفنانين بالتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم ورؤاهم الشخصية، وتحويل الأفكار والمفاهيم إلى أعمال فنية ملهمة ومعبرة، تساهم في إبراز الفكرة المراد توصيلها وجعلها تستقطب وتتفاعل مع الجمهور.

