عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يفتتح المعارض الطلابية لأقسام الديكور والجرافيك بكلية الفنون

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يفتتح المعارض

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا المعارض الطلابية لأقسام الديكور والجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالجامعة والمشارك فيها طلاب جميع الفرق الدراسية بالقسمين وشملت المعرض السنوي الرابع لطلاب قسم الديكور ومعرض إبداعات فنية في رسم الطبيعة الصامتة للفرقة الرابعة جرافيك ومعرض تشكيل الأفكار لطلاب الفرقة الثانية، وأخيراً معرض جداريات مصرية لطلاب الفرقة الثانية لمادة تشكيل وأسس التصميم بقسم الجرافيك.

حضر الافتتاح د. هشام محمد حسن الجباس عميد الكلية، وعدد من عمداء الكليات، ود. جمال صدقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. طارق نبيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. سهير عبد الرحيم رئيس قسم الديكور، ود. أحمد عمر رئيس قسم الجرافيك، ود. أحمد رجاء، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

تعليم المنيا.. السبت المقبل بدء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الاعدادية

المنيا : تكثيف المرور الميداني والحملات لمتابعة توريد القمح

واثني د. فرحات علي الأعمال الإبداعية لطلاب الكلية التي عكست الحس الفني المتميز لديهم ومجهوداتهم خلال العام الدراسي. مشيداً بجهود أعضاء هيئة التدريس لإنجاح المعرض وظهوره بهذه الصورة المشرفة، ومؤكداً على دعم الجامعة لهذه المواهب الشابة لتحقيق مزيداً من التميز خلال دراستهم.

ووجه رئيس الجامعة إلى الاستفادة من هذه الأعمال الفنية وتفعيل دورها الوظيفي داخل المنشآت والمستشفيات الجامعية لإحداث حالة من البهجة واللمسة الفنية دخل جميع أرجاء الجامعة.

ضمت أعمال المعرض الطلابي لقسم الديكور مجموعة متنوعة من المشاريع الطلابية لأعمال التصميمات للعمارة الداخلية للشقق السكنية والمحلات وتصميمات مبتكرة لعناصر الطبيعة، والكتل المعمارية، وتصميمات لأحياء سكنية شعبية.

كما احتوى المعرض على مشروعات لشعبة الفنون التعبيرية ضمت مجسمات لديكورات المسرح والسينما، مستوحاة من الحضارات القديمة بالإضافة لأعمال مادة الرسم ثنائية الأبعاد وقدم الطلاب فيها تصميمات لبوسترات وأغلفة الكتب، والإكسسوارات المتنوعة الخامات.

كما ضم معرض الجرافيك تصميمات فنية فريدة ومبتكرة تجمع بين الخيال والتفكير العميق والتحليل، وتسمح للفنانين بالتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم ورؤاهم الشخصية، وتحويل الأفكار والمفاهيم إلى أعمال فنية ملهمة ومعبرة، تساهم في إبراز الفكرة المراد توصيلها وجعلها تستقطب وتتفاعل مع الجمهور.
 

الجامعية التعليم والطلاب الديكور المشاريع الطلابية المواهب الشابة تصميمات لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

تحرك عاجل من وزير النقل بشأن كوبري الوراق ..فيديو

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

موضوعات متعلقة

تعليم المنيا.. السبت المقبل بدء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الاعدادية

ترشيحاتنا

أول تعليق من مرتضي منصور بعد فوز سيدات الكرة الطائرة بإفريقيا

آخر صور الأقمار الصناعية.. الأرصاد: غطاء سحابي ممطر على هذه المناطق

رغبة أمريكا؟.. سوناك يكشف حقيقة تجميد الحرب في أوكرانيا

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الزمالك بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

الصحة العالمية تعلن وباء جديدا.. وأحمد موسى: مش ناقصين والله

أمين الطفولة والأمومة تشارك باجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

زيزو وصبحي وفتوح| الزمالك مهدد برحيل نجومه الثلاثة .. تفاصيل

الملكة رانيا تنشر فيديو لاستعدادات حفل حناء ولي عهد الأردن|شاهد

263 رأس حيوان.. ثور يتسبب في نهاية مأساوية لمربي بريطاني

فيديو

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

تعرضت للقهر في بدايتي.. أحمد فتحي يكشف أسراره في واحد من الناس

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ