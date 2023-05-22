تعليم المنيا.. السبت المقبل بدء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الاعدادية

ترأس حمدى مصطفى محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة إجتماعا مع موجهين عموم المواد الدراسية.

شدد حمدى مصطفى بمراعاة الدقة والتأنى في العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملًا مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية مع ضرورة الإلتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

مؤكدا على ضرورة بذل أقصى درجات الجهد وإلالتزام حتى يأخذ كل طالب حقه لافتاً إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله عز وجل ولمصلحة الطالب هذا ومن المقرر أن تبدأ عملية تقدير الدرجات يوم السبت المقبل 27 مايو الجاري

وفي سياق متصل تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس حيث ادي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

رافق نائب المحافظ حمدي مصطفي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا والدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا واللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مدينة المنيا.

تابع نائب المحافظ انتظام سير اللجان معربا عن خالص أمنياته بالنجاح للطلاب كما اطمأن على اتخاذ كافة الإجراءات لانضباط أعمال سير الامتحانات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بمحيط المدارس والتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم حتى الانتهاء من فترة الامتحانات.

من جانبه قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألف و 497 بنطاق 413 لجنة بجميع المراكز.