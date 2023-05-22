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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تحرر 63 محضر مخالفات خلال حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي" إدارة مراقبة الأغذية" نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 20 مايو الجاري.

وقامت فرق مراقبة الأغذية بالمرور على 157 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

 

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يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 63 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر ما بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، وتم مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب (10) عينات مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام (321) كيلو اغذية مختلفة و (2298) لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، ضبط 354 كيلو جبنة لوجود تغير في خواصها الطبيعية .

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