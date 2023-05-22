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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 299 ألف طن من محصول القمح لشون وصوامع المنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت 299 ألف طن و 573 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023 وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 

ووجه بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
 

الشون والصوامع توريد محصول القمح شون وصوامع المحافظة والصوامع وزارة التموين

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