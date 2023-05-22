إعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في امتحان الهندسة لـ إعدادية المنيا

في استجابة سريعة لشكاوى عدد من الطلاب وأولياء الأمور كلف الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا مدير مديرية التربية والتعليم بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في مادة الهندسة في امتحان الشهادة الاعدادية للمدارس الرسمية للغات وذلك لوجود اختلاف في امتحان الهندسة باللغة العربية، عن النسخة الانجليزية يأتي ذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات وبناء على التوجيهات الصادرة إلى مديرية التربية والتعليم.

وجه حمدي مصطفي مدير مديرية التربيه والتعليم باحالة الموضوع للتحقيق من قبل الشؤون القانونية والتنبيه علي التوجيه الفني بإعادة توزيع الدرجات وتحقيق مصلحة الطلاب



كان عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور قد تقدموا بعدة شكاوى لتضررهم من السؤالين الرابع والخامس بامتحان مادة الهندسة لصعوبتهما.

