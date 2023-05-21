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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال مشاركته بلجنة التعليم بمجلس النواب

رئيس جامعة المنيا يطالب بسرعة الانتهاء من مستشفى الأورام وملحق الكلي والنساء والأطفال

لجنة البحث العلمي
لجنة البحث العلمي بمجلس النواب

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والذي عُقد برئاسة الدكتور سامي هاشم لمناقشة نظر الموازنة العامة للدولة ومناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها من جامعات ومستشفيات جامعية في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

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واستهدفت المناقشات التي دارت بحضور رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات والمستشفيات الجامعية، بنود الدعم للباب السادس "استثمارات" لأعمال الصيانة والتغذية، ودعم المستلزمات الطبية وغيرها من المتطلبات في ظل ارتفاع الأسعار وتأثيرها على هذه البنود.

وطالب الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة بتوفير دعم لموازنة الجامعة لاستكمال الإنشاءات والمشروعات القائمة بالمستشفيات الجامعية وسرعة الانتهاء من مستشفى الأورام الجامعي وملحق الكلى والنساء والأطفال لما تمثله من أهمية كبرى لصالح مرضي الصعيد.

 

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