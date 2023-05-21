عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 22 محضرا تموينيا خلال حملة بالمنيا

حملات رقابية بالمنيا
حملات رقابية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

رئيس مياه المنيا: 8 ملايين جنيه لإحلال وتجديد محطة دير جبل الطير

نائب محافظ المنيا: توريد 273 ألف طن من محصول القمح للشون والصوامع

من جانبه، أوضح تاج جلال رئيس مركز أبو قرقاص، إن إدارة التموين بالمركز نفذت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحلات الجزارة  ومحطات المواد البترولية لضبط الأسعار ومتابعة توفير المواد الغذائية للمواطنين.

حيث  أسفرت  الحملات عن تحرير 22 مخالفة منها 20 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم إعلان عن المواعيد -عدم إعطاء بون- عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود سجل ) وفي مجال متابعة الأسواق تم مصادرة سلع بدون فواتير والتحفظ علي 12 شيكارة دقيق ،بالإضافة إلى تجميع سلع تموينية والتحفظ على  120 لتر سولار، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

أسامة القاضي محافظ المنيا السلع التموينية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توفير المواد الغذائية سلع تموينية نائب محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا: توريد 273 ألف طن من محصول القمح للشون والصوامع

ترشيحاتنا

رجل يطعن زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية بأحد شوارع الغردقة

سيارات تنتج وقودًا.. ضوء الشمس يحول أكسيد الكربون والماء لطاقة|تفاصيل

الحركة المدنية: الترغيب والترهيب أدى لعزوف الشباب عن المشاركة في العمل السياسي

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الوداد المغربي مهدد بفقدان لاعبين أمام الأهلي

10.5 % زيادة فى صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا خلال 2022

تصعيد خطير.. إيران تعتقل مجموعة إرهابية على اتصال بإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ