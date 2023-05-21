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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للعام الثالث على التوالي.. نادي المنيا يستضيف بطولة الجمهورية للتنس

انطلاق بطولة التنس
انطلاق بطولة التنس بنادي المنيا

انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية للتنس الأرضي والتي تستضيفها ملاعب نادي المنيا الرياضي، للعام الثالث على التوالي، وسط منافسات من أندية مختلفة بكافة أنحاء الجمهورية.

وقال خالد فايز أمين صندوق النادي ومدير  البطولة إن مجلس الإدارة برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر يدعم البطولة كل عام، ويحرص على استضافتها، مشيرًا إلى أن أعداد المشاركين في البطولة تتزايد عاماً بعد الآخر ما يؤكد احتياج أبناء الصعيد لكثل تلك البطولات.

 

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وأضاف فايز أن تلك المنافسات تنعكس بمزيد من الخبرات لابنائنا الناشئين، فضلاً عن السعي خلال الفترة المقبلة لاستضافة بطولات أكبر .

وقال  محمد شحاته حكم عام البطولة، إن  الاسبوع الأول سيشهد منافسات مرحلتي 12 سنة بنات و 14 سنة بنين بإجمالي 37 لاعب ولاعبة من أندية: بني سويف وأسيوط وأكاديمية pta والمنيا وسبلاش والاهلي والزمالك والمنصورة ووادي دجلة.

وأكد شحاته أن البطولة تعد من أقوى البطولات التي ينتظرها اللاعبون واللاعبات كل عام نظرًا للاحتكاك القوي الذي تشهده المباريات، وبالفعل أصبح لدينا الآن عناصر جيدة في الصعيد تستطيع أن تنافس في البطولات المختلفة وتم تصنيفهم في مراكز متقدمة محليًا لم تحدث من قبل.

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