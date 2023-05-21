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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

رئيس مياه المنيا: 8 ملايين جنيه لإحلال وتجديد محطة دير جبل الطير

صدى البلد

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، محطة مياه دير جبل الطير المرشحة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 60 ل /ث بالإضافة إلي تشغيل  عدد 2 وحدة ترشيح طبيعي بطاقة تصميمية 60 ل/ث، ليصبح إجمالي الطاقة الانتاجية 120 ل/ث، مؤكداً على  جاهزية المحطة لتقديم المياه بالكمية والجودة لزوار مولد العذراء مريم بمركز سمالوط.

وأوضح قيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد بحوالي 8 ملايين جنيه لرفع كفاءتها؛ لضمان التشغيل المنتظم للمحطة وعدم حدوث أي أعطال، مشدداً علي استمرار أعمال تطهير مأخذ المحطة على مدار الساعة، لحين انتهاء الاحتفالية، لضمان عدم حدوث أي أعطال أو تأثر إنتاجية المياه.

كما تفقد السعيد، استعدادات الشركة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، لزوار احتفالية مولد السيدة العذراء مريم، حيث تم الدفع بعدد 6 سيارات مياه شرب نقية و5 سيارات كسح صرف صحي وسيارة كسح صرف صحي نافوري، ونبه على التنسيق الكامل بين الشركة ومجلس مدينة سمالوط ووحدة الحماية المدنية بسمالوط وجميع الأجهزة التنفيذية بالمركز لضمان تقديم خدمة متميزة للزوار وسرعة حل أي معوقات طوال فترة الاحتفالية.

ووجّه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من العاملين بالمحطة والسائقين المتمركزين على لستعدادهم والظهور بالمظهر المشرف واللائق.

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