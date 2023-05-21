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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 284 ألف طن من محصول القمح لشون وصوامع المنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أكد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا استمرار أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية حيث تم توريد 284465 ألف طن و 748 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023.

وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

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نائب محافظ المنيا: توريد 273 ألف طن من محصول القمح للشون والصوامع

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
 

الشون والصوامع بطولة الجمهورية توريد محصول القمح لتدابير اللازمة كافة التدابير اللازمة وكيل وزارة التموين

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