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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور مليوني زائر.. مولد السيدة العذراء بجبل الطير في المنيا يبدأ احتفالاته| شاهد

الاحتفال بمولد السيدة
الاحتفال بمولد السيدة العذراء بجبل الطير

يحتفل ما يقرب من مليوني زائر من المسلمين والأقباط بمولد السيدة مريم العذراء بدير جبل الطير بسمالوط شمال المنيا والذي بدأ الخميس الماضي بعدما تم إدراجه خلال الفترة الماضية ضمن مناسك رحلة الحج المسيحى العالمى بعد موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وسط حالة من السعادة والفرح بين الجميع وأجواء مبهجة.

وحرص الزائرون على الاستمتاع بالمولد وزيارة الكنيسة الاثرية والتجول في شوارع المنطقة والتي اكتظت بتجار الملابس والأحذية والحقائب والتسالي من فول ولب وحمص ولعب أطفال وهدايا بالاضافة إلى منطقة الملاهي.

فقد بدأت الدولة عمليات تطوير مسار العائلة المقدسة بالدير وتم تطوير المدخل الرئيسي والاستراحة والطريق السياحي والطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت كما تمت عمليات التشجير للمنطقه ورفع الحالة العامة للنظافة وتمهيد الطرق باعتبار المنطقه من المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

وقال القس ثاوفيلس راعي الكنيسة ان دير العذراء بجبل الطير بسمالوط نقطة  من نقاط رحلة العائلة المقدسة إلى مصر حيث تذكر المراجع الكنسية أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا ببني مزار هربا من بطش الرومان والكنيسة الموجودة داخل الدير، تحمل اسم السيدة العذراء وأنشأتها الملكة والقديسة " هيلانة" سنة 328 ميلادية وجدّدها الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين 1938ميلادية ويوجد داخلها مغارة تُسمى السيدة العذراء اختبأت فيها العائلة المُقدسة 3 أيام بالإضافة إلى هيكل من الخشب به زخارف منفذة بالحشوات المجمعة يعلوه صور للعذراء.

وتضم المنطقة أيضا دير أثري يقع مدخله الرئيسي في الناحية الغربية مواجه للهيكل وجدرانه بها أعداد كثيرة من الشبابيك وفي الناحية الشمالية يوجد بروز يعلوه المنارة المركب فيها جرس الكنيسة ويعلو الجدار الغربي 4 شبابيك على شكل صليب ويوجد داخله ممر مستطيل أمام الباب الجنوبي ولوحة من الفسيفساء في الجدار الشرقي وفي الجهة الغربية سلم صاعد إلى أعلى الدير كما يوجد سلم داخل الممر المتواجد أمام الباب الغربي يصل إلى أعلى الدير.

ويطلق البعض على الدير اسم دير " جبل الطير" بسبب تجمع أعداد كبيرة من "طير البوقيرس" داخله، كما يطلق عليه البعض اسم جبل الكف لمنع "عيسى عليه السلام" سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بـ"كف يده" التي انطبعت على الصخرة حتى الآن ويتم عرضها داخل المتحف البريطاني، كما يشتهر باسم دير "البكرة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل.

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ومن جانبه أجري الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا جولة تفقدية لمنطقة دير جبل الطير برفقة اللواء أشرف خلف مساعد مدير الامن وسعيد محمد رئيس مركز سمالوط وعدد من القيادات الأمنية والجهات المعنية.

تفقد نائب المحافظ كافة الطرق والساحات المؤدية للكنيسة موجها بإزالة كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية أمام الزائرين ومؤكداً على التواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات.

وجه نائب المحافظ بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة المنوطين الاحتفال والواقع بنطاق مراكزهم مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بكافة الجهات المعنية لتعمل على مدار الساعة وتكون علي اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ عن أي حدث واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

كما وجه "أبوزيد " بتكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفال، وكذلك عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها وإضاءتها على طول الطرق المؤدية للاحتفال، مع تكثيف المرور بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري والتموين وحماية المستهلك والجهات الشريكة لمراقبة صلاحية المواد الغذائية واماكن عرض وبيع اللحوم، حفاظاَ على صحة وسلامة المترددين.

مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
مولد السيدة العذراء بجبل الطير
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