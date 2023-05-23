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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد ماليزي يزور منطقة البهنسا الأثرية ببنى مزار بالمنيا

وفد ماليزي يزور منطقة
وفد ماليزي يزور منطقة البهنسا

استقبلت منطقة آثار البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا وفدًا من دولة ماليزيا وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الاسلامية القديمة وشمل برنامج الزيارة تفقد (منطقة السبع بنات - مسجد ومقام سيدى على الجمام وبعض مقابر الصحابة وشجرة السيدة مريم ). 

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وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار الأشمونين- شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ "البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

 

آثار بني حسن آثار البهنسا الاسلامية العائلة المقدسة المناطق الأثرية رحلة العائلة المقدسة

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