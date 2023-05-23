إيقاف أعمال تحويل عقار من سكنى إلى تجارى في ملوي

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال تحويل عقار من سكنى إلى تجارى بشارع مصطفى كامل بحي شمال2، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات.

من جانبه، أكد اللواءأحمد السايس رئيس المركز، على التصدي بكل حزم للمخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإعادة الوضع الى ما كان عليه، موضحا استمرار تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق المركز والمدينة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء، ورصد كافة المخالفات على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.