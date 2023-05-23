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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف أعمال تحويل عقار من سكنى إلى تجارى في ملوي

إيقاف تحويل شقة بالمنيا
إيقاف تحويل شقة بالمنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال تحويل عقار من سكنى إلى تجارى بشارع مصطفى كامل بحي شمال2، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات.

رئيس جامعة المنيا يفتتح المعارض الطلابية لأقسام الديكور والجرافيك بكلية الفنون

تعليم المنيا.. السبت المقبل بدء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الاعدادية

من جانبه، أكد اللواءأحمد السايس رئيس المركز، على التصدي بكل حزم للمخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإعادة الوضع الى ما كان عليه، موضحا استمرار تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق المركز والمدينة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء، ورصد كافة المخالفات على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التعديات الشوارع الرئيسية اللواء اسامة القاضي تعليم المنيا كلية الفنون مركز ملوي

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