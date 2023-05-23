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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يسحب عينة عشوائية من امتحان الهندسة استجابة لشكاوى الأهالي

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات

تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان مدرسة الحى المتميز للتعليم الأساسي بمدينة المنيا الجديدة ، والتي تضم 14 لجنة بإجمالي 971 طالبا ، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان الجبر والتربية الفنية.

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تعليم المنيا.. السبت المقبل بدء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الاعدادية

رافق نائب المحافظ، حمدي مصطفي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مدينة المنيا.

أعرب نائب المحافظ، عن خالص أمنياته بالنجاح والتفوق للطلاب، كما اطمأن على إتخاذ كافة الإجراءات لانضباط أعمال سير الامتحانات وانتظام سير اللجان ، وأكد "أبوزيد" على حرص المحافظة على تحقيق مصلحة الطلبة والطالبات ، حيث استجابت المحافظة لشكاوي ومناشدات أهالي طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بسبب صعوبة إحدى فقرات الاسئلة في مادة الهندسة (الفقرة (أ) من السؤال الخامس)، واستجابة لتلك الشكاوي ، تم توجيه السيد مدير مديرية التربية والتعليم بسحب عينة عشوائية من مادة الهندسة وتصحيحها ، ووفقا لما ستسفر عنه نتائج تصحيح العينة العشوائية فسوف سيتم اتخاذ القرار  المناسب لمصلحة الطلاب بإعادة توزيع الدرجات إن لزم الأمر، كما تم التوجيه بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في مادة الهندسة في امتحان الشهادة الاعدادية للمدارس الرسمية للغات وذلك لوجود اختلاف في امتحان الهندسة باللغة العربية عن النسخة الانجليزية في إطار الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات .

كما وجه نائب المحافظ بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم حال وجود أي شكوى من طلاب الشهادة الإعدادية وحلها على الفور.

من جانبه، قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألف و497 بنطاق 413 لجنة بجميع المراكز.

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