المنيا.. تحرير 26 محضرا للمخابز البلدية وضبط 4 أطنان فول غير صالحة

تواصل مراكز محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق قاد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص حملة تموينية على المخازن بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين بالمركز حيث أسفرت الحملة عن ضبط 4 طن فول مدشوش غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تابع رئيس المركز حملة تموينية على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 16 محضر متنوع شملت المخالفات (نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان ) .

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات التموينية علي المخابز والمخازن والمحلات التجارية لضبط كافة المخالفات التموينية وللتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة المركز .