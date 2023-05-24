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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. تحرير 26 محضرا للمخابز البلدية وضبط 4 أطنان فول غير صالحة

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وفى هذا السياق قاد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص حملة تموينية على المخازن بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين بالمركز حيث أسفرت الحملة عن ضبط 4 طن فول مدشوش غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تابع رئيس المركز حملة تموينية على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 16 محضر متنوع شملت المخالفات (نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان ) .

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات التموينية علي المخابز والمخازن والمحلات التجارية لضبط كافة المخالفات التموينية وللتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة المركز .

 

 

إتخاذ الإجراءات القانونية أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات المقدمة للمواطن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا غير صالحة للاستهلا ير صالحة للإستهلاك الآدمى

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