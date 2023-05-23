المنيا .. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق إحدى قري بني مزار

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل إحدى مركز بني مزار شمال المنيا بسبب السرعة وتم نقل جميع المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية عطا في مركز بني مزار مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين جميعهم طلاب.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة مما أسفر عن إصابة 6أشخاص

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين جروح سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور للفحص ورفع آثار الحادث ومعرفة أسبابه وتسير الحركة بالطريق.

