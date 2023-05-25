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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات في احتفالية مديرية التضامن

تكريم الامهات المثاليات
تكريم الامهات المثاليات بالاسكندرية

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وذلك خلال احتفالية أقامتها مديرية التضامن، بحضور الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن بالإسكندرية، ونواب النواب والشيوخ محمد الحمامي، وندا ثابت، وإيهاب أبو كليلة، وحسني حافظ، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر الشريف رئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، وممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وقال الشريف للأمهات المثاليات إن هذا التكريم ما هو إلا تكريم رمزي لأن الأم مهما كرمناها واحتفلنا بها سنظل عاجزين على أن نوفيها حقها وإن احتفلنا بها كل يوم.

 

وهنأ المحافظ الأمهات الفائزات مؤكدًا حرصه على حضور الاحتفال بهن وتكريمهن ، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي أصل للاهتمام بالأم والمرأة المصرية، التي رأت في عهد سيادته طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي، والجميع يري الرئيس وهو يرعى تكريم الأمهات المثاليات بنفسه إعلاءً لقيمة المرأة والأم وتقديراً لدورها في حماية وبناء الوطن.

 

وأكد اللواء محمد الشريف أن الأم كانت وستظل علي مر التاريخ نبع الحياة وسيظل دورها في الحياة بمثابة القاطرة التي تقود المجتمعات، فها هي الأم هاجر يتركها سيدنا إبراهيم عليه السلام في الصحراء بوادي جاف لا يوجد فيه ماء ولا زرع، تحمل على يديها طفلها الصغير إسماعيل عليه السلام ولكنها وثقت في الله تعالى وظلت تبحث عن الماء وتسأل الله النجاة حتى خرج لها ماء زمزم من الأرض، وها هي أعظم أم بالتبني امرأة فرعون إذ أنقذت سيدنا موسى عليه السلام من بطش فرعون الذي أراد أن يقتله، واهتمت به حتى كبر واشتد عوده، وكذلك السيدة مريم العذراء التي تحملت لتربي لنا نبي الله عيسى، وغيرهن الكثير والكثير.

 

وأشار الشريف إلي أن الأم علمتنا جميعًا معنى الحب والعطاء بدون انتظار مقابل ، فهي قلب لا يتوقف عن النبض، وهي عقل لا يتوقف عن التفكير في توفير كل الأشياء التي يُحبها أبنائها، وتفكر في إسعادهم وحمايتهم من كل أذى، تفكر في بناء مستقبلهم، وترغب أن ينالوا أعلى المناصب، الأم كنز متنقل في الأسرة.

 

هذا وقد تم تكريم الأمهات المثاليات وهن : في المركز الأول /هدى محمد عبادي، والمركز الثاني /فتحية محمد احمد، وفي الثالث /أمل عبد الحميد رشاد، وفي المركزالرابع / هدى عبد العزيز بيومي،  والرابع مكرر/ فهيمة محمد احمد، وفي المركز الخامس / هدي عبد الغني السيد، وفي السادس /انتصار السيد أحمد، والمركز السابع / أم هاشم حلمي عبد العزيز، وفي المركز السابع مكرر/ سامية توفيق على، والثامن/ عفاف عوض عبد الواحد، والتاسع /صفية جبريل محمد،  والتاسع مكرر/ زينب محمد ابراهيم، أما في المركز العاشر /عزيزة مازج منشاوي، والعاشر مكرر/ هويدا على عبد القوي، وفي المركز الحادي عشر/سماح مخلوف ماجد.

 

وأكد المحافظ أن التكريم مهما كان لم ولن يساوي ما قدمته الأم لأولادها، فهي مهما كبرنا تبقى الأمن والأمان، وتبقى هي الحياة والاستقرار، وبها يهون كل أمر صعب، وبدونها يصعب كل أمر سهل ، وهي الراحة التي نجدها عندما تشتد علينا الحياة.

الاسكندرية الاسكندرية اليوم الازهر الشريف الإعلام الديني البحار والمصايد الأمهات المثاليات

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