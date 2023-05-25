عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع بروتوكول بين معهد علوم البحار والمصايد وميناء الإسكندرية

بروتوكول بين معهد
بروتوكول بين معهد علوم البحار وميناء الإسكندرية

أعلن معهد علوم البحار في إطار توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار، برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة، واللواء نهاد شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، في إطار الأنشطة التي يقوم بها المعهد لخدمة الجهات بخدمة أنحاء الجمهورية.

من جانبه، قال «حمودة»،  اليوم، إن المعهد سيقوم بإجراء الدراسات الخاصة بالبيئة البحرية، والتي سوف ينفذها المعهد بميناء الإسكندرية لخدمة أعمال التنمية والتطوير التي تتم بميناء الإسكندرية والأرصفة الجديدة والإنشاءات وكل التطويرات التي تتم بالميناء.

وأشاد «حمودة» بالإنجازات الضخمة التي تم إجراؤها في ميناء الإسكندرية من إنشاءات وتطوير الميناء ورصيف تحيا مصر.

من جانبه، أشاد نهاد شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، بالأعمال البحثية التي يجريها المعهد خاصة الدراسات البحرية العلمية المتخصصة ويقدمها لكل الجهات والتى يقدمها لخدمة وحماية البيئة البحرية في مصر.

التعليم العالي والبحث العلمي توقيع بروتوكول تعاون حماية البيئة البحرية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

ترشيحاتنا

السفارة الصينية تستعرض تغطية صدى البلد للعلاقات بين القاهرة وبكين

هالة فاخر تنضم لفريق عمل فيلم تاج.. ومفاجأة خلال ساعات

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

بسبب الدولار .. مفاجأة مدوية بشأن اندلاع حرب اقتصادية عالمية

نشرة المرأة والصحة| شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت .. ومعلومات لا تعرفها عن عروسة ولي العهد الأردني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ