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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات الإسكندرية: المؤبد غيابيا لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ك.ع.م" بالسجن المؤبد غيابيا وتغريمه 100 ألف جنيه، مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.

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وبدأت القضية رقم 1787 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بأحد شوراع دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه حال مرور القوة الأمنية بقسم شرطة العامرية ثان، أبصرت المتهم " ك.ع.م" صنايعي ملابس، وعند مشاهدته الشرطة قام بالتخلي إراديا عن علبة سجائر ، فتتبعتها القوة الأمنية ،حتي استقرت أرضا فانفرط منها قطع لجوهر الحشيش المخدر فالتقطها القوة، وتم ضبطه وبفض محتوياتها تبين احتوائها علي 10 قطع حشيش وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 3.02 جراما ،وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.

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