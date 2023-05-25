عبد العزيز قنصوة يبحث تعزيز التعاون بين جامعتي الإسكندرية وشنغهاي للدراسات الدولية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من جامعة شنغهاي للدراسات الدولية بجمهورية الصين برئاسة الدكتور جيانج فنج رئيس الجامعة، في زيارة تستهدف تعزيز سبل التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات والتبادل الأكاديمي والثقافي بين الجامعتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة بشرى سالم نائب المشرف على مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة نجلاء أبو عجاج وكيل كلية الآداب، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.



تناول اللقاء تبادل وجهات النظر والأفكار حول سبل تعزيز التعاون، واستعراض الفرص المحتملة للتعاون الأكاديمي، وسبل بناء شراكات قوية ومثمرة مستقبلاً مع جامعة الإسكندرية من خلال توقيع إتفاقية تعاون مشترك.

وأكد قنصوه خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، لاسيما جامعة شنغهاي الدولية، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة فى تعزيز فرص التعليم والبحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية عن سعادته باللقاء مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في تطوير المجالات الأكاديمية والبحثية، كما أعرب عن استعداد جامعته لتعزيز الروابط مع جامعة الإسكندرية وزيادة برامج المنح وتبادل الطلاب والباحثين والموارد المشتركة في المستقبل.