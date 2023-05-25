للإعلان عن Realme 11 Pro.. ريلمي تختار "شاروخان" سفيرا لعلامتها التجارية

أعلن الفرع الهندي لشركة ريلمي Realme الصينية، عن اختيار نجم بوليوود الشهير شاروخان SRK، كـ سفير لعلامتها التجارية في فئة الهواتف الذكية.

شاروخان سفيرا لعلامة Realme التجارية

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قالت شركة ريلمي في بيان رسمي صادر عنها، إنها وقعت عقدا مع "شاروخان" كي يجسد روح علامتها التجارية، وذلك من خلال مسيرته الرائدة وشخصيته الكاريزمية، كما أنه يمثل التزام شركة Realme بتزويد المستخدمين حول العالم بتجربة مميزة لا مثيل لها.

وصرحت العلامة التجارية البالغة من العمر 5 سنوات أيضا بأنها من خلال توحيد قواها مع نجم بوليوود "شاروخان"، ستظهر تركيزها على تقديم هواتف ذكية قوية وأنيقة وموجهة للشباب تتناسب مع تطلعات وطموحات جيل اليوم.

نجم بوليوود "شاروخان" وهاتف Realme 11 Pro

وتشمل أولى منتجات ريلمي، التي سيكون "شاروخان" سفيرا لها، هاتفي Realme 11 Pro وRealme 11 Pro+، اللذين تم طرحهما في الصين منذ حوالى أسبوعين، ومن المقرر طرحهما لأول مرة في الأسواق الدولية بما في ذلك الهند في شهر يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها شركة ريلمي الصينية، مع ممثل هندى كـ سفير لعلامتها التجارية من الهواتف الذكية من سلسلة هواتفها المرقمة.

سلمان خان للإعلان عن تشكيلة Realme 6

وخلال عام 2020، تعاونت ريلمي مع سلمان خان للإعلان عن تشكيلة Realme 6، وشاركت شهر مارس من نفس العام مجموعة من مقاطع لبفيديو الترويجية التي يظهر فيها ممثل بوليوود سلمان خان، سفيرا للعلامة التجارية لمجموعة Realme 6. بإمكانك مشاهدة الفيديو في الأسفل.

ممثلة بوليوود الشهيرة "شرادها كابور"

كما قامت ريلمي باختيار ممثلة بوليوود الشهيرة "شرادها كابور" لبعض منتجاتها من السماعات والساعات الذكية، وخلال عام 2019، وقعت ريلمي مع ممثل الشباب الهندي الشهير "أيوشمان خورانا" كسفير لعلامتها التجارية، والذي أصبح أول سفير للعلامة التجارية للشركة التي تأسست في مايو 2018، من أجل الترويج لهاتفها الذكي Realme XT.