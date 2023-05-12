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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إمكانيات قوية.. ريلمي تطلق موبايل جديد بنفس تصميم iPhone 14 Pro

Realme Narzo N53
Realme Narzo N53

 

أطلقت شركة "ريلمي" الصينية مؤخرا سلسلة هواتفها  Realme 11  في الصين ، والآن تتجه أنظارها إلى الهند بهدف إطلاق جهاز لذوي الميزانية المحدودة وبتصميم أنيق يشبه أجهزة آيفون 14 برو من Apple.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني،  أكدت شركة "ريلمي" أنها في طريقها لإطلاق Realme Narzo N53 في الهند قريبًا. حدد الموقع الرسمي للعلامة التجارية أنه سيتم إطلاق Narzo N53 في 18 مايو الجاري ، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند. 

Realme Narzo N53

سيكون ريلمي نارزو إن 53  هو الجهاز الثاني من سلسلة N50 في عائلة Realme بعد إطلاق Narzo N55 وسيكون Realme Narzo N53 متاحًا عبر موقع التجارية الرقمية أمازون ومتجر ريلمي التجاري عبر الإنترنت Realme e-store .

أثارت العلامة التجارية فضول عملائها من خلال الكشف عن صور تصميم هاتف نارزو الجديد الذي يشبه بشكل مدهش iPhone 14 Pro كما أنه يتميز بوجود الجزيرة الديناميكية Dynamic Island وهي الميزة التي تقدمها آبل مع هواتفها،  ولكن حتى الآن من غير المعروف الخصائص الموجودة بداخلها وإن كانت استنساخ لنفس الموجودة مع آبل.

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كشف المواصفات الكاملة لسلسلة ريلمي Realme 11

علاوة على ذلك،  تدعي العلامة التجارية أيضًا أن Narzo N53 سيكون أنحف هاتف Realme على الإطلاق، مع درجة سمك تبلغ حوالي 7 مم أو أقل. كشف تسريب من يوم أمس أن الجهاز سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 16 جيجا بايت ويتميز بدعم الشحن السريع 33 واط.

وفقًا للتقرير ، سيأتي الهاتف داعم لاتصال شبكات الجيل الخامس 5G وسيتم تقديمه بألوان الأسود والذهبي.

iPhone iPhone 14 Pro Realme Realme 11 ريلمي ريلمي نارزو إن 53 Narzo N53

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