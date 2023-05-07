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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كشف المواصفات الكاملة لسلسلة ريلمي Realme 11

ريلمي Realme 11
ريلمي Realme 11

وسط توقعات بأن تثير سلسلة ريلمي الجديدة Realme 11، ضجة كبيرة في عالم الهواتف الذكية، ومع قرب إطلاقها تستعرض الشركة المصنعة للهواتف الذكية الصينية ميزات أجهزتها القادمة خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، فإن سلسلة ريلمي المرقمة اكتسبت سمعة طيبة في تقديم أجهزة غنية بالميزات وبسعر مناسب، ومن المتوقع أن تحذو سلسلة Realme 11 حذوها، ومن المتوقع أن تشتمل السلسلة على ثلاثة أجهزة جديدة تحت اسم: Realme 11 و Realme 11 Pro و Realme 11 Pro +، وهي مصممة لتضمين بعض المواصفات الرائعة.

 

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المواصفات الكاملة لسلسلة ريلمي Realme 11

التصميم والشاشة

بدءا من التصميم، تقدم سلسلة ريلمي Realme 11 تغييرا كبيرا من حيث التصميم مقارنة بسابقتها، إذ يتغير مظهر اللوحة الخلفية قليلا وبالتحديد جزيرة الكاميرا، كما يتضح من الصورة التشويقية الرسمية لهاتف Realme 11 Pro +، تتخلى العلامة التجارية عن تصميم جزيرة الكاميرا المزدوجة لسلسلة Realme 10 لصالح جزيرة الكاميرا الدائرية المنتشرة في بعض الهواتف حاليا.

ووفقا للتسريبات، ستتميز سلسلة Realme 11 القادمة بتصميم خلفي متسق لجميع الطرز الثلاثة، مع اختلافات طفيفة، ومع ذلك، سيبرز طراز Realme 11 Pro + الرائد مع خلفية منحنية فريدة وإطار مصمم بشكل مشترك مع مصمم GUCCI السابق Matteo Menotto.

سلسلة ريلمي Realme 11

ويحتوي الإصدار المتميز Realme 11 Pro + على لوحة خلفية مصنوعة من الجلد الصناعي باللون البيج تسمى "Sunrise City" تتميز بشريط عمودي مع خياطة ذهبية وفضية وإطار ذهبي اللون، من المتوقع أن يكون إصدارا خاصا، ومن المحتمل أن تكون خيارات الألوان الأخرى متاحة أيضا.

ويشاع أن طرازي 11 Pro و 11 Pro + يشتملان على شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وستتميز شاشات هذه الطرز بتصميم منحني، مما يزيد من الإحساس المتميز بالأجهزة.

ومن المفترض أن يشتمل الإصدار الأساسي Realme 11 5G على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ولجودة عرض FHD +.

Realme 11 Pro

الأداء

وبالنسبة للأداء، من المتوقع أن تعمل سلسلة Realme 11 Pro بمعالج ميدياتك الجديد Dimensity 7050، بينما سيحتوي طراز الإصدار الأساسي على مجموعة معالجات ميدياتك مختلفة الأبعاد من سلسلة Dimensity 700.

ويتميز معالج ميدياتك Dimensity 7050 المطور بتقنية المعالجة المتطورة 6 نانومتر من TSMC، بوحدة معالجة مركزية تتكون من نوى Cortex-A78 عالية الأداء بتردد 2.6 جيجاهرتز و6 نوى موفرة للطاقة بتردد 2.0 جيجاهرتز من نوع Cortex-A55، وكما يتميز بدعم وحدة معالجة الرسوميات Mali-G68 MC4 ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 / 4x بالإضافة إلى معايير تخزين من نوع UFS 3.1 / 2.1.

معالج ميدياتك الجديد Dimensity 7050

ومن المتوقع أن تقدم سلسلة Realme 11 خيارات تخزين وذاكرة ضخمة، مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 1 تيرابايت من التخزين الداخلى المدمج، وسيحتوي كلا الطرازين Pro و Pro + على بطارية قوية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن يأتي طراز Pro بشحن سريع بقدرة 67 وات، بينما قد يأتي طراز Pro + بسعة أعلى تبلغ 80 وات أو 100 وات بتقنية الشحن السريع، من المرجح أن يتميز الطراز العادي بشحن سريع بقوة 33 وات وفقا لقائمة 3C، وبالنسبة للبرامج، من المتوقع أن تعمل جميع الأجهزة الثلاثة لأول مرة بـ Android 13.

الكاميرات

ومن المتوقع أن تأتي سلسلة Realme 11 القادمة بميزات رائعة للكاميرا، وفقا للمعلومات المسربة، يشاع أن Realme 11 Pro يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا صورة بدقة 2 ميجابكسل. 

وفي الوقت نفسه، سيأتي هاتف Realme 11 Pro + مزود بكاميرا أساسية ضخمة تبلغ دقتها 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفي المقدمة، سيحصل هاتف Realme 11 Pro على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، بينما من المتوقع أن يحتوي Realme 11 Pro + على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وبالنسبة إلى Realme 11 5G، يشاع أنه سيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل.

سلسلة Realme 11
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