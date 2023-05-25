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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. استعدادات أحمد سعد لـ حفله في جدة

أحمد سعد
أحمد سعد

شهد مسرح بنش مارك بجدة ، بروفات حفل الفنان أحمد سعد.

ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل الفنان أحمد سعد بمشاركة النجم محمد فؤاد اليوم  ضمن فاعليات  بالمملكة العربية السعودية صيف 2023.

كما أعلنت الشركة عن نفاد تذاكر حفل أحمد سعد المكونة من 4 فئات، وهي: "الأولى بمبلغ 4000 جنيه، الثانية بـ 1700 جنيه، والثالثة بمبلغ 1300 جنيه، أما الرابعة 850 جنيه".

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وشارك المطرب أحمد سعد جمهوره أغنية تحمل اسم "قادر أكمل"، عبر قناته الرسمية يوتيوب، وهى كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو.


أحدث أعمال احمد سعد تتر مسلسل جعفر العمدة، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2023.

العمل يضم مجموعة من النجوم منهم: النجمة هالة صدقى، إيمان العاصى، والنجم محمد رمضان، زينة، أحمد داش، وسلوى عثمان، منذر رياحنة، جورى بكر، عصام السقا، وطارق النهرى، مى كساب، ومنة فضالى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، إخراج محمد سامى.

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد
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