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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد ثاني المصريين المشاركين في حفل زفاف ولي عهد الأردن

حفل أحمد سعد في الأردن
حفل أحمد سعد في الأردن

يشارك الفنان أحمد سعد  في أضخم احتفالية تقام في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على رجوة خالد السيف.

ويعد أحمد سعد هو الفنان المصري الثاني الذى من المقرر ان يشارك فى تلك الاحتفالية الضخمة ، بعدما أعلن الفنان تامر حسني عن مشاركته فى هذا الحفل الضخم .

ومن المقرر ان تبدأ الاحتفالية بمشاركة كل من الفنانين المصريين تامر حسني وأحمد سعد  فى الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 29 مايو الجارى بستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية، والحفل متاح لجميع أفراد الشعب الأردني وكافة الجنسيات العربية المقيمة بالمملكة الأردنية الهاشمية لذا يعد الأضخم على الإطلاق فى العالم.

أحمد سعد

تامر حسني يفتتح احتفالية عقد قران ولي العهد الأردني.. 29 مايو

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ويشارك في إحياء الاحتفالية عدد من الفنانين والنجوم العرب وهم  راغب علامة، وديانا كرزون، وزين العوض وDJ أحمد علاونة وعبدالله مهيرات.

وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء بتوقيت المملكة الأردنية.
 

أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته:

وكان قد احتفل الفنان أحمد سعد، بعيد ميلاد ابنته علياء، وسط أجواء عائلية وحضور الاصدقاء.

وشارك أحمد سعد، متابعيه على إنستجرام صوراً من الاحتفال، وظهر وهو يغني لابنته: “يا نجمة في السما عالية يا علياء”. 

 

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